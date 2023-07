Marcos creció y se crio entre lobos desde los 6 hasta los 20 años

Fue vendido a un cabrero que falleció y tuvo que sobrevivir en la montaña

Marcos confiesa que los lobos le dieron "el cariño que no me dio nadie"

Marcos fue vendido por su padre a un cabrero y vivió en una cueva con lobo. Esta impresionante historia ha impresionado a Cristina Tárrega en el estreno de 'La vida sin filtros' y el invitado ha compartido con público y espectadores su trágica historia con detalles.

“Tengo tres vidas: una cuando estaba con mi padre en una finca, en un pueblo llamado Cardeña, haciendo carbón, en una finca de señorito. Tenía una madrastra, tenía cinco años y me mandaban a robar bellotas. Tenía las costillas rotas de las palizas que me pegaban, me encerraban sin comer y sin nada”, comienza a decir Marcos.

“Entonces mi padre me vendió al señorito, que tenía un cabrero. Me llevaron con él, tenía seis años. Este cabrero se puso malito y se murió, se lo comieron los buitres. A mí me quisieron comer, pero salí corriendo…", es solo el inicio de su historia.

“Jugando por allí, me encontré a cuatro cachorritos, me fui con ellos y dormimos juntos. La mamá loba fue a traerles comida y entonces vio que estaba allí durmiendo, me despertó, me asusté, fui a huir y me echó para atrás”, cuenta.