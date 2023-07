La hermana de Eva fue mortalmente atropellada por un vecino: ''Me lo cruzo diariamente''

Según la invitada, el hombre siempre ha asegurado que el atropello no fue a propósito, si no que ‘’se le atascó el acelerador’’ y que ‘’los vídeos están manipulados’’. Por su parte, Gustavo Larraz, abogado invitado al programa ha explicado que no se trata de un accidente si no de ‘’un homicidio doloso’’ porque ‘’tuvo que haber previsto lo que hizo’’.