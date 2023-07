Una mujer de 94 años vive enfrentada a sus vecinos: lleva diez años luchando por un ascensor

Magdalena, una mujer de 94 años, ha acudido a ‘La vida sin filtros’ junto a su hija Rosa porque necesitan que su caso salga a la luz.

Llevan luchando 10 años para que pongan un ascensor en el bloque de edificios

El programa ha invitado a Montserrat, la administradora del edificio en el que vive Magdalena.

Magdalena se ha sentado junto a Cristina Tárrega y le ha explicado que lleva desde el año 2013 detrás de la administradora de la comunidad de vecinos con el tema del ascensor, pero indica que ella siempre pone impedimentos para que la petición no llegue a buen puerto.

Su hija Rosa ha detallado todo lo ocurrido: ‘’Empezamos en el año 2013 a raíz de un infarto que le dio a mi madre, pero siempre decían que no se podía poner porque había locales abajo y que el ayuntamiento no nos iba a dar la licencia, pero no era cierto. El ayuntamiento dice que es obligatorio, que una persona que tenga más de 70 años puede pedir que se ponga un ascensor’’.

La administradora del edificio acude a ‘La vida sin filtros’

Como en casi todas las historias hay dos versiones, el programa ha invitado a Montserrat, la administradora del edificio en el que vive Magdalena. La tensión entre las tres vecinas se ha notado en el momento en el que la administradora ha pisado el plató.

Cristina Tárrega ha notado que no han cruzado miradas y Montserrat se ha explicado: ‘’Ellas me insultaron, prefiero no decir los insultos, pero nombraron a mi madre y al padre de mis hijos. Además, quiero añadir que iba con mis tres hijos pequeños. Es la rabia que tenéis y el poco respeto’’.

La presentadora ha querido saber por qué Montserrat no quiere pagar el ascensor, ella ha explicado que no es que no quiera, si no que no puede porque forma parte de una familia vulnerable, pero que a parte de eso cree que ‘’todo tiene un proceso’’.

Otra vecina que está en contra de Magdalena llama al programa

Marta, vecina de Magdalena, ha llamado a ‘La vida sin filtros’ para dar su versión de los hechos porque, según ella, ‘’nadie se ha negado a pagar el ascensor’’.

‘’El ascensor lo están construyendo ya, entonces lo que no entiendo es ahora que se estás haciendo el ascensor, a qué van a televisión, a decir que es mentira porque no es cierto’’, les ha recriminado la vecina a Magdalena y a su hija.