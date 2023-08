¿Cómo se manifiesta una posesión ? Padre Manuel responde: “Se habla de clásicas señales. En primer lugar, el ' sansonismo ', la fuerza extraordinaria que no se corresponde ni con el peso ni con la estatura de la persona; la xenoglosia , hablar en lenguas extrañas, incomprensibles, angelicales o muertas; y la clarividencia satánica , la visión de cosas ocultas”.

Paula acudió al Padre Acuña por recomendación de su psiquiatra y nos cuenta su experiencia. “No recuerdo el exorcismo, recuerdo el antes y el después. Estuve diez años en un centro psiquiátrico con un trastorno, no notaba mejoría, tomaba más de cincuenta pastillas por día, escuchaba voces, veía a un señor de traje con sombrero negro que me acompañaba siempre”.

Paula presentaba rasguños en la espalda, algo extraño porque ella estaba continuamente atada de pies y manos. Fue cuando su psiquiatra la derivó al Padre Manuel: “Me hizo el exorcismo y, en un mes, me dieron de alta. No escuché más voces ni vi más a ese hombre de negro. No tuve más episodios extraños”.