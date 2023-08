Un reportero del programa acude a una sesión con Lola, una sanadora espiritual: "No sé qué me hizo pero funcionó"

Lola le ha explicado a Cristina Tárrega que desde el momento en el que aceptó que podía sanar a las personas su vida cambió y pasó a dedicarse a ello : “Yo en mi taller de reparaciones atiendo a todo el que lo necesita y no cobro por ello , que la gente me dé lo que quiera darme, los que vienen con aceite para mí es como un pago, en verano algunos me pagan con hielo , en invierno me pagan con leña que se vende en la gasolinera y cualquiera la puede comprar”.

“Yo no creía en estas cosas y hasta me daban miedo, pero cuando fui a ese lugar austero en el que Lola vive sin luz, sin comodidades, sin televisión, viví algo que aún sigo sin poder explicar, no sé lo que Lola me ha hecho pero le doy las gracias porque desde entonces no paro de sonreír”.