Se reencuentra con su amiga después de pillarla en la cama con su novio: "Eres una tiparraca"

Lo que no se imaginaba Verónica es que su gran amiga iba a aprovechar la ocasión para acostarse con su novio en sus propias narices: “Estábamos los tres cenando y entre ellos había bromitas sexuales , cosas a las que yo no le daba importancia porque soy muy abierta. Pero entonces empezaron a hacer piecitos por debajo del mantel , y eso ya no me pareció tan normal”.

Todo acabó de complicarse cuando el ex novio de Verónica apareció en el local en el que estaban de fiesta: “ Le pedí a mi amiga Zina que entretuviese un poco a mi novio para que yo pudiese hablar con mi ex, porque yo siempre había estado enamorada de él”.

Zina se tomó la petición de Verónica al pie de la letra y entretuvo lo mejor que supo al novio de su amiga: “Cuando acabé de hablar con mi ex no les veía por ninguna parte, entonces me fui al hotel y me los encontré en la cama en mi habitación follando, llegué y a mi amiga la cogí del moño, pero ella no se quedó quieta, ella también me dio”. Zina ha acudido a ‘La vida sin filtros’ y han acabado pidiéndose perdón mutuamente.