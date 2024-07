Pasa de ser camarera a millonaria y se lleva las críticas de los colaboradores: "Nos estás llamando catetos"

Carlotta muestra una vida “real” y de lujo a través de sus redes sociales que asegura no estar edulcorada. Durante su entrevista , le cuenta a Cristina Tárrega cómo fue generando dinero a través de canales automatizados de YouTube hasta que ha conseguido amasar una gran cantidad de dinero. Reconoce que en Dubái no paga impuestos y que se quiere rodear de un entorno que esté por encima de ella.

“¿Tú no entiendes que, a lo mejor, la mentalidad española, nos gusta mucho el dinero y todo el mundo quiere ser rico, pero a lo mejor también priorizamos no sé, estar con nuestra gente y tú estás en Dubái… para ti la felicidad es el dinero y ya está?”. Calortta quiere matizar que, cuando habla de “la mentalidad española” no se refiere a la gente, sino a que “el problema de la mentalidad en España no son las personas, sino el sistema educativo”.