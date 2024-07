Julio, el vendedor inmobiliario que se hizo viral por mostrar un piso de 27 m2 por 200:000 euros: "Yo no viviría ahí"

“Yo conocí a una actriz que vive en un piso así y paga ese dinero ¿por qué? Porque quiere estar ahí. Yo, para mí, vivir no viviría ahí, por supuesto que no, pero he visto también habitaciones de hotel mucho peores que eso”, añade el invitado, que reconoce que “buscar el lado positivo a algo así es bastante complicado”.

Después de todo el revuelo ocasionado, los colaboradores de ‘La vida sin filtros’ quieren saber: ¿Ha conseguido Julio vender ese ático en pleno centro de Madrid por se precio? “No lo he podido vender porque no he tenido tiempo”, confiesa. Y es que ha sido tal el revuelo que se ha formado que a Julio no paran de llamarle de distintos medios de comunicación para entrevistarle.