Cristina Tárrega aconseja a una invitada por la relación que mantiene con su novio: "Por ahí no"

A Cristina Tárrega no le hace gracia el gesto de una invitada hacia su novio

Muchos creen que la relación entre Abril e Iván es tóxica y la presentadora interviene

Iván y Abril visitan el plató de ‘La vida sin filtros’ para hablar de la relación que mantienen. Para ellos, es una relación tradicional, pero a ojos de otros y de algunos invitados, es una relación tóxica. La joven pareja defiende su modo de entender su noviazgo y se lleva algunas críticas. Pero lo que no han visto venir ha sido el consejo que les ha dado Cristina Tárrega antes de abandonar el plató.

Los invitados del programa no consideran que su relación sea tóxica cuando explican que entre ellos no hay secretos y que comparten todo lo que tienen en sus teléfonos móviles. Él reconoce ser celoso y Abril quiere, en este sentido, demostrarle que puede confiar en ella diciéndole cuál es la contraseña de su teléfono: “Nuestra relación se basa en el respecto y en no ocultarnos nada”, sentencia la chica.

La cosa se complica cuando el equipo del programa le comunica a la presentadora del programa que han dejado de seguir a chicos y chicas en sus redes sociales para contentar al otro, aunque ellos dicen que nadie les ha obligado a hacerlo. Tras una charla con ellos, en la que la pareja ha contado cómo es su relación, los colaboradores sacan sus propias conclusiones… también Cristina Tárrega, que no ha dudado a la hora de aconsejar a la joven.

El consejo de Cristina Tárrega a una invitada antes de abandonar el plató

La pareja acudía realmente al programa para reencontrarse con Hamza, el exnovio de ella, que también era amigo de Iván. Tras una conversación en la que han sacado a la luz lo traicionado que se ha sentido Hamza por la relación que ahora mantienen Iván y Abril, ha llegado el momento de la reconciliación.

Hamza e Iván han sido los primeros en darse un abrazo y sellar así la paz entre ellos. Después, han pedido que Abril también cierre esta puerta del pasado e inicie un acercamiento con su exnovio, pero antes de abrazarle, ha mirado a su novio. Este es el gesto que Cristina Tárrega no ha querido pasar por alto.

“¿Y por qué le miras a él? ¿Te tiene que dar permiso?”, estalla la presentadora. “A mí todo me parece fantástico. Sois jóvenes y tenéis toda la vida por delante. No sabemos si acabaréis casados, con veinte hijos y tal, pero no puedes mirar a tu novio para que te dé la autorización para darle un abrazo a tu exnovio”, añade la presentadora.