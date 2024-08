Mari Paz tiene una cita a ciegas tras 33 años siendo monja: "Ya siento cosquillitas en la barriga"

“Ha encontrado el amor divino, pero no el humano”, reflexionaba Cristina Tárrega antes de recibirla de nuevo en plató. Mari Paz ha vivido durante tres décadas en un convento y sufrió un desengaño amoroso que le hizo alejarse de todo hombre. Pero ahora todo puede cambiar gracias a la ayuda del programa.

Mari Paz le hace tres preguntas a todos ellos para tener toda la información que necesita para poder tomar una decisión: dónde me llevarías en una primera cita, si me tuvieras que cantar una canción cuál sería, qué cuidados y precauciones tendrías conmigo ya que yo nunca he estado con un hombre.