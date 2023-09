'Contubernio 49' ya tiene grupo de 'WhatsApp': la presidenta de la comunidad tiene que intervenir

Los vecinos de 'Contubernio 49' ya son una comunidad en todos los sentidos. Greta Garmendia Pérez-Yuste, la presidenta de la comunidad, ha pensado que la mejor forma de comunicarse es la creación de un grupo de 'WhatsApp' y las reacciones no se han hecho de esperar.

Menchu, Fina y Fermín comentaban dudas y chistes sobre el último problema al que se enfrentaba la comunidad: una denuncia por no reciclar. Menchu, por ejemplo, no sabía en qué contenedor van los guantes de fregar mientras que Fina decía no saber dónde echar la arena de la caja de su gato.