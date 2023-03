“Es un arma de doble filo porque, cuando trabajas con tanta intensidad en un proyecto, durante el trabajo ocurren cosas divertidas y otras no tanto. Estar con una pareja es bonito porque comprende el medio y también, lo que ocurre allí, te lo llevas a casa y lo sigues hablando. Tuvimos que decir ‘vamos a dejar de hablar de trabajo”.

Valentina no ve ‘La que se avecina’ porque Pablo considera que “no es un contenido apropiado para ella”: “Intento que no la vea, pero el impacto de la serie es tan grande que muchos de sus compañeros sí lo saben”. “Yo, como Pablo, no comparto la actitud de Amador Rivas. Mis valores están muy alejados de eso”, añade.