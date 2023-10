'La Cuqui' tiene 'movida' con la exmujer de Alonso: "Hasta aquí hemos llegado"

'La Cuqui' no es que se sienta muy orgullosa de cómo ha criado a sus hijos, pero cree que lo de la ex de Alonso es pasarse. Las dos quedaban en la cafetería para intentar llegar a un entendimiento sobre la custodia compartida de los hijos de Alonso , pero acabó siendo, de nuevo, un choque de ideas.

"Enzo a veces tiene rabietas. No le vayas a reñir. Tienes que llevarle al rincón de las emociones o al cojín del mal genio. Ah, y que no se laven los dientes con pasta, solo con bicarbonato. Y, por favor, no te pongas perfume cuando estés con ellos porque se intoxican. El tuyo es un poco intenso como de abuela en una comunión", le recomendó la ex de Alonso, que también le había comprado cuatro libros a Maite sobre psicología infantil.