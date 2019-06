Parece que Bárbara (Norma Ruiz) no ha olvidado al Cuqui. Su romance fue muy corto pero intenso, y Amador caló en el corazón de la profesora de Ojos de Pollo. Ahora que ya no está con marido, la ‘teacher’ ha decidido retomar su relación con Amador, pero lo que ella no sabe es que ha dejado embarazada a Clarita, y esta se cree que es su novia.