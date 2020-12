Resulta que Amador no es el padre de Antonia Candelaria: ¡Es Josito!

Para que Amador no la evite, Clarita ha decidido alquilar el 1ºB, el piso de Bruno porque estar cerca de él. Al principio el Cuqui se siente un poco agobiado pero al final se rinde porque no le queda otra, y porque Agus acaba echándole de Villa Borderline por no pagarle el alquiler. “He estado pensando y tienes razón Antonia Candelaria es fruto de nuestro amor y efectivamente, necesita a su padre”, le dice Amador a Clarita, pero ella no entiende por qué ha cambiado tan rápidamente de opinión. Ella lo sabía, “sabía que al final el amor triunfaría”.