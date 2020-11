¿Qué ha sucedido? Que la jefa de estudios no tiene claro eso de la enfermedad que padece el pobre Agustín. “No me extraña es que lo tuyo es muy chungo”, le contesta Amador, “te va a costar mucho echarte novia, pero no te preocupes que siempre vas a tener a tu mejor amigo al lado”, le suelta.

Agus no tiene muy claro que Amador le vaya a ayudar con esto, de hecho prefiere no tener un amigo así, “tú eres más carga que apoyo”, le dice. Esas palabras hieren profundamente a Amador: “Qué feo eso que me has dicho”, pero se lo va a tener en cuenta, “porque te veo ahí taciturno con la taza”. Y de repente con esta reflexión se da cuenta de dónde viene la palabra taciturno: “¡Qué importante es conocer la ‘entomología’ de las palabras!”. Bueno ‘entomología’ no es. ¿No será etimología?