Enrique no quiere hacerlo público ni contárselo a ninguna de las mujeres con las que ha estado y le pide también a Bruno un poquito de discreción. Pero Bruno no sabe lo que es la discreción y decide avisar a la Cuqui. Esta a su vez se lo suelta a Nines, Raquel, Alba y Lola, y al final se corre la voz por toda la comunidad. Así que no hay otra, junta urgente.