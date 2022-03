La Cuqui tiene problemas con las feministas por el Templo Kundalini este lunes a las 22.50 horas en 'La que se avecina'

Tras saber (gracias a tres pitonisas) que su vida está bloqueada porque no se ha dado cuenta que el hombre de su vida es Amador, la Cuqui sufrirá un duro revés en su trabajo.

Completamente abatida, le confiesa a Amador que algo ha pasado en el Templo Kundalini, "las feministas me han hecho un escrache" , le explica a su ex. Pero el Cuqui tiene la solución, "eso se pinta y ya está", le dice.

Por otra parte, la tensión entre padre e hija va en aumento. Alba Recio no aguanta al mayorista, no la entiende. Pero es algo mutuo, además Berta le confesará a su hija que hay una pequeña posibilidad de que Antonio no sea su progenitor.