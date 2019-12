Maite no traga a Bárbara. La tiene mucho asco porque está viendo cómo su ex está feliz con ella y no lo entiende. Lo que se le ocurre para fastidiarles es irse a vivir con ellos. Pero esto parece que no les desestabiliza. Así que decide provocarle primero una reacción alérgica con una crema y después cocinándole un crujiente de morcilla con compota de manzana. La teacher es alérgica a muchos alimentos…