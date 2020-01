'La que se avecina’ busca familia para la perrita Mica

Mica es la triste historia de una perrita abandonada . Vivía en una nave industrial muy cerca de donde se graba ‘La que se avecina’, allí estaba sola, mal nutrida, con heridas… Y lo curioso de todo es que tenía un dueño, alguien que no la cuidaba y sola la tenía ahí para que vigilara su nave. Pero un buen día Araceli Álvarez de Sotomayor, guionista de la serie, se la encontró: “Fui a trabajar un día cualquiera y de repente estaba allí”, relata, y enseguida supo que tenía que ayudarla. “Era otro caso de abandono respaldado por la ley , esa ley vergonzosa que tenemos en la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país, donde supuestamente, si un perro tiene comida, agua y un techo, no está maltratado”, asegura la guionista.

A partir de ese momento Araceli comenzó a indagar y a conocer la historia de Mica. Buscó incansablemente al dueño pero le costó bastante, hasta que decidió escribirle una carta, y un día hubo suerte y pudo hablar con él. Pero sin éxito. Él se negó rotundamente a que la sacara de paseo, Mica tenía una función, tenía que vigilar. “Ahí comenzó una lucha incesante por el bienestar de Mica, le ofrecí dinero para que me la cediera, lo llamé con diferentes excusas, incidiendo en lo mismo, hasta que un día me colgó el teléfono y me dijo que dejase de insinuarle que maltrataba a ‘su animal", explica la guionista.