100% Recio: 8 cosas que no sabías de tu mayorista preferido

Comienza la cuenta atrás para la Navidad y no hay mejor forma que de hacerlo que con un regalo cada día. El calendario de adviento de ‘La que se avecina’ no podría empezar de otra forma que no fuera con un regalazo: una entrevista exclusiva a Antonio Recio. El mayorista de pescado más famoso de la televisión se somete a nuestro test navideño y nos desvela secretos del vecino más polémico de Montepinar que no conocíamos. ¿Cuál es el sueño de Antonio? No puede salir de casa sin… ¡Prepárate para descubrir lo que no sabes del Recio!