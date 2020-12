El submundo de Montepinar: ¡Hay mucho ambientillo en los trasteros!

Agus está cansado de que Amador no le page el alquiler y le comenta que tiene una alternativa para él. Le puede dejar a muy buen precio el trastero. El Cuqui no sabe si aceptar esta jugosa propuesta: "¿Cómo voy a vivir en un trastero si ya he vivido en una plaza de garaje? Esto es ir para atrás”, le comenta afectado a Agus. Pero lo puede dejar muy bonito, hay un radiador, un colchón de playa, su colección de Mortadelos, además la luz la plaga la comunidad. Si son todo ventajas.