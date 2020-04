Candela y Massimo vuelven a sus respectivos hogares pero son incapaces de olvidarse el uno del otro

El primer encuentro entre Candela y Massimo es completamente desafortunado . La sevillana choca con el italiano en el aeropuerto y el teléfono móvil de este termina hecho pedazos. Muy enfadado, el de Roma descubre que ha perdido su cartera y pide a la policía que busquen a la misteriosa joven. Sin embargo, Massimo tiene que tragarse sus palabras al descubrir que Candela no es ninguna ladrona y que solo pretendía devolver su cartera tras encontrarla tirada en el suelo.

Sus respectivos vuelos de vuelta a casa quedan cancelados por la huelga de controladores aéreos y deciden alquilar un coche para desplazarse hasta el centro de Praga. Durante el trayecto la bailarina no deja de hablar y termina con la paciencia del Massimo. " Estate calladita o te bajas ahora mismo a contarle tu vida a otro porque a mí me resbala del todo”, le pide.

Tras decirse adiós y volver a sus hogares, Candela no logra olvidarse del de Roma. Escucha su voz y cree verlo frente a ella. Poco a poco comprende que su madre no se equivocaba al predecir que un hombre cambiaría su vida en aquel viaje. Por su parte, Massimo tampoco puede quitarse de la cabeza a la española e incluso pide ayuda médica al sospechar que algo no funciona del todo bien. Cuando mira la foto que tiene junto a su novia en el restaurante de Praga, descubre que Candela estaba sentada justo detrás.