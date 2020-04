El destino hace que los caminos de Candela y Massimo se crucen en el aeropuerto de Praga

La bailarina acude a la oficina de objetos perdidos pero cuando está a punto de entregarla un policía la agarra del brazo y le pide que le acompañe a otra sala. En ella se encuentra Massimo, muy enfadado pensando que Candela ha planificado el accidente para quedarse con su dinero. "No pongo una denuncia porque tengo prisa, pero yo la registraría, a saber cuántas carteras ha robado", sugiere el italiano a la policía."No voy a permitir que el primer maniquí que pase me llame ladrona, ahora te voy a denunciar yo por difamaciones", asegura ella.