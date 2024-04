'Los vecinos de la casa de al lado' ha arrancado con Cristina Boscá en una emocionante gala donde hemos descubierto que dos nuevos participantes se unen al reality exclusivo de mitele PLUS . Álvaro Álvarez y Julen se unen así a la lista de concursantes confirmados, donde ya figuraban Alba Casillas, Álex Girona, Mariona Ferré y Andrea Bueno , que se han enterado en la misma gala.

Momentos más tarde, Andrea se presentó en el apartamento y le quitó la careta a la sospechosa mujer. Para sorpresa de la participante, no se trataba de Mónica, sino de Eva Bustamante, con lo que se quedó mucho más tranquila aunque no le hacía nada de gracia imaginar que fuera a quedarse con ella o con su novio en el apartamento. Una vez más, Andrea respiró aliviada cuando Cristina Boscá le comunicó que sería ella quien formaría pareja con Álvaro .

Por otra parte, Mariona Ferré encontraba a Julen semidesnudo en el 'Trastero' de 'Los vecinos de la casa de al lado'. El soltero con el que cayó en la tentación estaba vestido con tan solo una bata de leopardo y no estaba solo: también salía de una de las cajas Adrián, el novio de Mariona. A la participante se le notó la incomodidad desde el primer momento. "No sabía nada... Ayer me despedí de Adrián y aquí todo puede pasar", reaccionaba muy, muy nerviosa.