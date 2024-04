Sandra Barneda ejerce de madrina en ‘Los vecinos de la casa de al lado’: “¡La que se va a liar!”

Lo que cambia más o menos, no son los privilegios y el lujo si no la decoración, un poquito más con otro tipo de colores … el jardín, que tiene un jacuzzi, todo eso lo van a compartir”, desvelaba la presentadora.

“¡La que se va a liar!”, decía nada más llegar Barneda a plató y antes de advertir a Alba Casillas. “Como te vayas o amenaces con abandonar, sean las 3 de la mañana o lo que sean, yo me meto en el apartamento, sol, sombra o trastero, yo me meto. Me he comprometido en que no abandonas, que vas a durar un poquito más que en ‘La isla de las tentaciones”, decía.