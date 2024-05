Alexia Rivas, jueza del concurso de tortillas de 'Los vecinos de la casa de al lado': ''Me dan con ella y me abren la cabeza''

Los concursantes de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el exclusivo reality de Mitele PLUS , tenían un reto: cocinar la mejor tortilla . Los chicos y las chicas de los apartamentos Sol y Sombra se han dividido en equipos para competir para lograr la victoria.

‘’No sé de quién es cada una, no me lo digáis’’, decía Alexia y procedía a oler las tortillas una por una: ‘’No huelen mal, no huelen como la de mi abuela…’’.