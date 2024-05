Las explicaciones de Gabriela sobre su presunta deslealtad a Álex: "Yo no lo considero cuernos"

No ha sido una noche fácil para Gabriela. En una nueva gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' con Cristina Boscá en exclusiva en mitele PLUS, la novia de Álex llegaba al plató dispuesta a defenderse por las informaciones que apuntaban a que podría haber sido infiel a su pareja. Sin embargo, Gabriela no solo lo ha negado sino que ha terminado siendo ella quien ha roto la relación tras haber descubierto nuevas deslealtades de su novio.

"He escuchado que yo le he sido infiel y yo por esa parte estoy tranquila. Hablar con él sí que he hablado. Las conversaciones con mi exnovio no lo considero unos cuernos porque no le he visto ni he hecho nada más que una conversación que tampoco es subida de tono", decía Gabriela ante Tania Déniz, quien había desvelado esta información.

De hecho, la canaria replicó que a ella le constaba que había estado hablando con su exnovio de irse a Marruecos y que había mandado fotos íntimas, pero Gabriela volvió a negarlo por completo. Tras discutir con los colaboradores, la participante de 'La isla de las tentaciones' confesaba por qué estaba tan de bajón: "Me he enterado de otros cuernos de Álex. Me siento una una pringada que no me ha querido. Por mucho que le di esa oportunidad. Le pedí llorando que si había pasado me lo contara y me dijo que no y que si pasaba me lo iba a contar", explicaba.

Gabriela pide explicaciones a Álex y rompe con él

Álex entraba al plató a continuación dispuesto a pedirle explicaciones a Gabriela. Pero resultó que la situación se dio al revés. El participante de 'Los vecinos de la casa de al lado' tuvo que responder sobre las pruebas que su novia había recibido acerca de nuevas infidelidades. En esta ocasión, él no lo negó.

A pesar de todo, Álex le dijo a Gabriela en su conversación en directo en la gala que la quería aunque le hubiese sido infiel. Ella decía ya no sentir ni un 1% de confianza así que rompió definitivamente su relación con él.