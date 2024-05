Álex se derrumba al conocer el regalo que Gabriela le tenía preparado: "Me ha chafado ya del todo"

Álex se ha puesto muy mal y les ha comentado al resto la sorpresa que le tenía preparado : "Tenía una sorpresa que me tenía que dar, que era un perro". Julen le ha preguntado qué perro y Álex se lo ha explicado mejor: "Era un perrico salchicha". J ulen en ese instante le ha dicho que se olvide del regalo : "Te has quedado sin perro compadre".

Minutos después, Álex se ha derrumbado cuando estaba a solas con Mariona en el Trastero: "Me ha chafado ya del todo", ha comentado Álex mientras estaba sentado en la cama muy pensativo. Mariona le ha intentado calmar y ha explicado que no le ha parecido bien que Paula le haya dado la información en el último momento para desestabilizarle: "Es que ha esperado al último momento".

Álex le ha contestado a Mariona y le ha asegurado que Paula no lo hizo para dejarle mal: "No me lo ha dicho a malas, no me lo ha dicho con mala intención". Tras esto, Álex le ha explicado a Mariona que Gabriela le compró un perro salchicha justo cuando ella se fue a un bolo a Canarias. Sin embargo, Mariona ha insistido en que esa información no ayuda para nada saberlo. Álex se ha quedado solo y se ha derrumbado: "¿Es que cómo soy tan g...?", ha expresado entre lágrimas.