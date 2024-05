El fuerte cara a cara entre Marta Peñate y Gabriella: "Para reírte de otro te ríes fuera"

"A mí me dicen que mi novio ha puesto los cuernos y de lo que menos me preocupo es de conseguir la foto", apuntaba Marta Peñate muy encendida. Una Marta Peñate que ya llevaba a lo largo de la gala avisándole a Álex Girona que lo que iba a salir dejaba en mal lugar a Gabriella y que aseguraba que ambos se merecían esto por todo lo que se han hecho mutuamente estando juntos.

Gabriella se enfadaba muchísimo y aseguraba que la foto para ella era fundamental, ya que de esa manera reconocería si es Álex o no. "Que me levanto y me voy", aseguraba la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. "¡Pues ahí está la puerta guapa, para reírte de otro te ríes fuera!", decía Marta Peñate. Gabriella, por su parte, le decía si no veía normal que se le vaya la cabeza después de que le hayan dicho que le habían puesto los cuernos.