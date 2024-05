Julen intenta picar a Mayka mientras demuestra sus dotes como 'azafato': "A ver si viajamos un poco más"

Mayka se ha empezado a reír de Julen y le ha preguntado cuándo ha ejercido él de azafato . Julen no ha hecho ni caso a la pregunta de Mayka y ha comenzado a hacer la explicación que hacen los azafatos antes de despegar: "Este vuelo Boing 628 tiene seis salidas de emergencia, dos delanteras, dos en medio..."

En ese momento, le han vuelto a interrumpir para decirle que lo tenía que decir en inglés. Julen ha bromeado y ha puesto la excusa de que no lo va a hacer en inglés porque hay gente que no conoce el idioma. Los concursantes se han empezado a reír ante las ocurrencias de Julen y Álex le ha indicado a Julen que el que no sabe inglés es él.