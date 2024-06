Álvaro Boix detalla cómo era su relación de amistad con Gabriella antes de entrar en el reality

El concursante se siente muy decepcionado con la actitud de Gabriella: "Estas actitudes no me las esperaba..."

Gabriella empieza a tener muchísimos frentes abierto en 'Los vecinos de la casa de al lado'. Esta vez ha sido Álvaro Boix el que no se ha mordido la lengua, se ha roto al hablar de su "amiga" y ha confesado a Julen de la Guerra la decepción que siente tras convivir con ella en el reality.

El concursante está en la cocina, bastante enfadado y decide explicarle la situación a Julen. Álvaro le confiesa que era amigo de Gabriella antes de entrar en el realoty, se llevaban tremendamente bien y ahora se siente muy distanciado de la concursante: "Dime con quién hablas y te diré quién eres, pues a mí esas cosas ya no me gustan". Julen de la Guerra, que desconoce el tema, consigue que Álvaro desvele sus sentimientos: "La actitudes de Gabriella ya no me gustan, la manera de pensar de ella ya no me gusta, ¡la manera de tratar a sus amigos, pues a mí no me gusta!".

"No me siento apoyado por ella tampoco, no siento que tenga una amiga aquí dentro", confiesa Álvaro Boix totalmente afectado por la situación. Julen de la Guerra le comenta que "pienso como tú" y entonces el concursante se rompe: "Es que, por mucho que lo diga de boca, no somos amigos... no lo siento así".