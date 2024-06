Julen de la Guerra habla como nunca sobre Violeta Mangriñán: "Me enamoré mucho, probablemente me hubiera casado con ella"

Miriam reconoce lo "buenas personas" que son los Virgo y le dice a Julen: "No sé por qué Violeta dijo eso de ti". Su compañero se ríe y confiesa: "Yo recuerdo a ella con cariño y a lo mejor ella me recuerda fatal ".

"Eso dice mucho de ti, eres un caballero, nunca cambies, por mucho que una mujer te pise, tú cállate. Que las mujeres hablamos mucho, y los hombres también, y por eso pierden", aconseja Miriam Saavedra al chico. Tras esto, Julen de la Guerra comenta que está contento de que a Violeta le haya ido genial y haya creado su familia: " Yo siempre he querido que a ella le fuera bien y, la verdad, le va que te cagas".

Tras las palabras anteriores, Miriam Saavedra continúa interesándose por el "amor" que se tenía la pareja en el momento que estaban juntos. Julen de la Guerra no esconde que "me enamoré mucho de ella" y, tras ser preguntado por su compañera, confiesa: "Pues probablemente me hubiera casado con ella".