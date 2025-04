Madre de una niña que acudía a la 'guardería de los horrores' de Torrejón de Ardoz: "Mi hija dejó de comer"

"No lo estamos pasando nada bien porque no podíamos imaginar algo así. Ahora comprendo las reacciones de mi hija, el rechazo que tenía para comer. El año pasado ya tuvimos un problema con esta misma mujer porque en casa comía y en la guardería no. Nuestro bebé se adapta a todo el mundo cuando está con nosotros, pero allí no era la misma. Nos decían que era un periodo de adaptación, pero cada vez que veía a esta profesora era como si viese a un monstruo y se quería tirar del carro", ha comenzado a narrarnos.