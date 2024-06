Miriam Saavedra estalla contra Álex Girona: "Es un niñato, un tóxico y un inmaduro"

Miriam Saavedra ha llegado a 'Los vecinos de la casa de al lado' con la intención de darlo absolutamente todo. La princesa Inca lleva varios días en la casa, ha observado cómo actúan sus compañeros y no ha dudado en criticar duramente la actitud de Álex Girona.

La nueva concursante no soporta a Álex Girona, ha tenido varios encontronazos con él y no duda en desahogarse con Julen Muñoz en el jardín. Miriam Saavedra es clara con su compañero: "Álex es una persona inmadura, no es capaz de asumir el equibrio emocional, su equilibrio, todo en sí...". Tras esto, la peruana sigue atizando al novio de Gabriella: "Yo puedo ser más emocional que tú, ¿sabes? Pero es que hay cosas que me superan...".

Julen Muñoz intenta echar un cable a su compañero, explicando que sí es maduro... ¡y Miriam Saavedra termina estallando!: "No lo justifiques. Tu amigo es un inmaduro, es un niñato y es una persona que es tóxica. ¿Estamos de acuerdo?". Julen, ante una descriptición tan contundente, asiente: "Sí, estamos de acuerdo".

Sin embargo, el concursante continúa defendiendo a Álex Girona diciendo que "él es maduro a la hora de hablar con una persona, saber estar, el respeto...". Antes de que acabara la frase, Miriam Saavedra declara: "¡Pero qué me estás contando! ¡Cómo que respeto!, ¡cómo que hablar con una persona! Si no ha sido capaz ni de hablar con su pareja cuando él ha sido desleal, vamos...".

Tras esto, la princesa Inca quiso explicar el último altercado con Álex: "Mira, conmigo patinó de la nada, se metió en uan conversación que no le venía a cuento, interpretando las cosas de una forma inmadura. Es un chico inmaduro, no lo defiendas". "Él no está capacitado para tener una relación seria", sentencia nuevamente sin dar crédito al concursante.