Miriam Saavedra estalla contra sus compañeros tras hablar de su edad: “Me parecen todos unos niñatos a mi lado”

Miriam Saavedra se convertía este lunes en concursante de pleno derecho de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el exclusivo reality que puedes seguir durante 24 horas en Mitele Plus , y revolucionaba totalmente el vecindario.

Tras sus primeros días de convivencia en el vecindario, Miriam comprobaba en la gala lo que sus compañeros opinaban de ella. Sus compañeros no se fían de ella , ni siquiera de la edad que dice tener .

Tras ver el vídeo, Miriam Saavedra arremetía contra sus compañeros visiblemente enfadada: “Obviamente l es saco ventaja, no en años, pero sí en madurez y saber llevar una situación, porque estos son unos niñatos a mi lado definitivamente”.

“Yo voy a cumplir 30, soy una mujer madura ya, no soy una niña, pero ellos creo que me han faltado el respeto hablando de cirugías, me parece vergonzoso”, continuaba Miriam en el plató de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ mientras se enfrentaba a los otros concursantes.