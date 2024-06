Julen Muñoz aprovecha un momento a solas con Miriam Saavedra en el jardín de 'Los vecinos de la casa de al lado' para trasladarle sus sensaciones sobre los sentimientos que puede tener Julen de la Guerra hacia ella. A la concursantes peruana se le escapa una sonrisa y confiesa que no tiene la sensación de que esté enamorado de ella.

Los dos concursantes están sentados en el jardín cuando Julen Muñoz pide disculpas a Miriam por unas palabras que ha dicho sobre Julen de la Guerra: "Te vuelvo a pedir perdón por el comentario de 'cuidado'. Créeme, no lo hacía por el hecho de cuidado contigo, sino cuidado con lo que has conseguido, que una persona como Julen que no está acostumbrada a hacer algo, haga eso... guau, cuidado".