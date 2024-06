Álex Girona sufre un percance durante un reto físico: "Me está ardiendo el brazo"

La emotiva despedida de Gabriella , que fue la última expulsada de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, no es el único momento que complicado que ha vivido Álex Girona en las últimas horas en el reality show de Mitele PLUS.

Mientras se enfrentaba en un duelo contra Julen Muñoz , el joven ha sufrido un doloroso percance por el que no ha podido evitar quejarse y gritar lo más grande. Un momento angustioso que ha alarmado a todos sus compañeros.

“Me he dado en el hueso de la suegra, me está ardiendo el brazo… Yo sé que me odias”, decía, haciendo alusión a la madre de Gabriella, su suegra. El concursante ha tenido que tirarse al suelo para intentar calmar el dolor y ha dejado a sus compañeros un tanto preocupados.