Álvaro Boix se pica con Miriam Saavedra durante una prueba: "Yo no juego con empanados"

La penitencia era muy dura y, por ello, ninguno de los concursantes quería quedarse atrás. Era tal la rivalidad y la competitividad que Álvaro Boix no ha podido evitar pillarse un tremendo mosqueo. Desvelamos el motivo.

El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y la ganadora de ‘Gran Hermano VIP 6’ han tenido un rifirrafe durante una de las pruebas en ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y todo porque ella no entendía las reglas del juego del pañuelo.

Miriam Saavedra no ha entendido bien las reglas y esto ha hecho saltar a Álvaro Boix, que se negaba a perder y quería evitar a toda costa tener que comerse unas guindillas. Es por ello que, en plena competición, se ha salido del juego.

“Yo no juego con un equipo de empanados. No voy a comer guindillas”, apuntaba, dejando tirados a sus compañeros, Julen de la Guerra y Miriam Saavedra. Era esta última quien, para defenderse, pedía a sus compañeros que no cambiaran las reglas durante el juego.