Julen de la Guerra ha recibido un mensaje de un 'fantasma del exterior' que no le ha gustado nada. Se trata de un vídeo de Alexia Rivas, amiga de Sandra Pica, quien fuera novia del participante de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Sus palabras no han gustado nada a Julen, que no ha dudado en responder a la colaboradora de Telecinco.

"No me parece justo porque tú dices que ella no ha sido justa, pero tú sabes que has sido muy injusto en la relación. Ella ha dado muchísimas cosas por ti y tú no has dado todo lo que deberías hacer en esa relación y ella te pedía", comienza a decir Alexia Rivas. "Te pedía que hicieras cosas normales, que estudiaras, que trabajaras...", añade.

Es por esto por lo que a Alexia le "sabe bastante mal que hables así de una persona que lo ha dado todo por ti y encima que se ha portado súper bien contigo, ha sido súper buena chica. Si ella hubiera hablado, te hubiera dejado en muy mal lugar y no lo ha hecho. En cambio, tú ahora hablas mal de ella sabiendo que ella está alejada de los focos".

Julen responde al mensaje de Alexia Rivas

Nada más tomar la palabra, Julen le dice a Alexia que la próxima vez que se grabe un vídeo "no sea en el baño, después de hacer de vientre": "La cara que tienes es de que acabas de soltar por ahí lo más grande", añade. Pero, ¿qué opina del ataque que le ha lanzado? Julen lo tiene claro, Alexia "está mintiendo" y "debería informarse mejor". Estas han sido sus palabras:

"Ya te lo dije. Tú no tienes ni idea de cómo ha sido mi relación con ella, ni lo que ella ha dado por mí ni lo que yo he dado por ella. Tú eres de las personas que, cuando todo el mundo insultaba a Sandra en los Debates de 'Supervivientes' o en otro tipo de programas tú estabas en la ola, en contra de ella, cosa que me parece alucinante que ahora estés aquí de súper amiga".

