Álex se enfrenta a Mayka tras decidir a quién envía al trastero: "Me has ido a tocar los cojones"

Movimiento en los apartamentos de ' Los vecinos de la casa de al lado ', el reality exclusivo de mitele PLUS. Mayka Rivera ha encontrado una llave y tiene el poder de hacer el intercambio que quiera entre los habitantes de los apartamentos. Ella tiene claro que no se quiere cambiar porque se encuentra "muy a gusto". Su decisión no va a gustar nada a Álex Girona.

"Me has ido a tocar los cojones y ya está", insiste Álex, que le comenta a Mayka que su decisión de enviarla a ella al trastero (en el caso de que hubiera ganado el reto) hubiera sido porque era lo mejor para todos y no ve buena intención en la decisión que ha tomado ella de no bajarle a él del trastero.