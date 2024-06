'Los vecinos de la casa de al lado' siguen la recomendación de Maite Galdeano y desayunan ajos: "¡Qué malo está!"

Maite Galdeano , madre de Sofía Suescun, ha estado en los 'pisitos' de 'Los vecinos de la casa de al lado' y ha revolucionado por completo la convivencia con su visita. Consejos, bailes y sobre todo, muy crítica con algunos. Y lo último, un desayuno diferente y que a algún concursante parece no haberle gustado mucho. ¡Y es que han desayunado nada más y nada menos que ajos !

"¡Qué angustia! ¡Qué malo está esto!", decía Mayka, cuya reacción dejaba ver claramente que no le había encantado precisamente. El siguiente era Julen de la Guerra, quien después de decir un "por ti" y mirar fijamente a Maite, se metía un cacho en la boca y los otros dos después. Maite Galdeano seguía con sus consejos: "No lo mastiques, trágalo. Como una pastilla, para atrás la garganta, para que no se te quede ahí".