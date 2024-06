Las tajantes palabras de Andrea Bueno sobre Maite Galdeano: "No me has hecho gracia... no te termino de calar"

Su continuación en el reality parece que ha alegrado a todos... excepto a Andrea Bueno , quien se ha mostrado contundente y muy tajante con Maite Galdeano. Era Suso quien confesaba que tras el anuncio de que seguirá de Cristina Boscá, había una persona que no le había hecho "ninguna gracia" su continuación. Antes de que Andrea hablase, Maite señalaba lo siguiente: "Pero si no me conoces...".

"No me has hecho gracia... no te he calado del todo. Lo mismo en un par de semanas más te termino de calar o no me terminas de caer del todo mal...", aseguraba Andrea. Maite Galdeano se levantaba y respondía de manera contundente: "Te digo una cosa. Me da igual lo que opines porque ellos están encantados con Maite Galdeano".