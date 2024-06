Las pullas de Álvaro Boix a Álex Girona al volver a recordarle el nombre de Marieta: "A mí no me hace gracia"

Sin embargo, el nombre no ha convencido al resto de concursantes del vecindario y Álvaro Boix ha aprovechado para empezar a tirarle algunas pullas a Álex Girona sobre Marieta : "Pepa, Marieta...", ha comentado con una sonrisa dando opciones de nombres para el perro. Álex Girona le ha mirado y no le ha dado mucha importancia.

Miriam Saavedra ha dado con la clave: "¿Pantojita os gusta?" Álex ha estado de acuerdo con la 'princesa inca' y parece que está muy contento por tener más compañía: "Pantojita a mí me hace gracia". Sin embargo, a Álvaro no le gustado tanto el nombre, pero ha acatado la decisión de sus compañeros: "A mí no me hace gracia, pero si es mayoría..."