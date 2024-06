La explosiva entrada de Lucía Sánchez en 'Los vecinos de la casa de al lado' para ajustar cuentas con Ana Nicolás y Álvaro Boix no pasó desapercibida por la audiencia. Los espectadores, después de la gala, preguntaron directamente al concursante sobre sus sentimientos por la gaditana.

"No sé por qué la gente se piensa eso", continúa diciendo desconcertado. Tras esto, Álvaro Boix: "A mí realmente, una vez estando en el Trastero, creedme que muchos de los días me quiero ir a mi casa, salir, ver cómo está mi vida, hablar con Lucía y ver cómo va todo... no estoy utilizando a nadie para estar aquí"