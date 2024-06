Álvaro Boix, al escuchar la cuestión, se pone serio para contestar: " Tengo que ir a verla, no sé si ella vendrá cuando yo salga de aquí, si estará informada, no sé...". Al decir esto, Kiko Jiménez le dice: "Hombre, te estará viendo creo yo". A lo que vuelve a replicar el concursante: "Yo le dije a ella que si se entera de que voy a salir de aquí, que venga, por favor. Si no, pues iré yo a su casa ".

Kiko Jiménez se queda sorprendido con la respuesta y vuelve a insistir al concursante: "Pero, ¿qué te apetece hacer con ella?". A lo que Álvaro contesta: "De momento, conocernos y ver qué pasa ". Eso sí, Boix deja claro sus sentimientos hacia Lucía: "Yo fuera quiero seguir conociéndola , al final esto es un reality y no es lo mismo, los dos no somos iguales".

Al comentario de la vida dentro de un reality, Kiko le da la razón: "Eso es cierto, no es lo mismo, estás condicionado...". Por úlimo, Álvaro Boix explica al invitado que "si se llega quedar cuando me visitó, me hubiese agobiado. Y ella también, ¿eh?". A lo que Kiko Jiménez vuelve a posicionarse de su lado: "Sí, sí. Fíjate que yo estuve aquí hace muchísimo tiempo con Sofía y me agobié... fíjate que en ese momento los dos estábamos en una nube".