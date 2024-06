Maite Galdeano intenta besar a Álvaro Boix en el jacuzzi y recibe una cobra: "No puedo, Lucía se enfadaría"

La visita de Maite Galdeano a 'Los vecinos de la casa de al lado' está dando para mucho. La creadora de hits como 'La papela del camión' no está dejando títere con cabeza y su última víctima ha sido Álvaro Boix . Aprovechando una mañana soleada en el jardín, la navarra disfrutaba de un relajante jacuzzi en compañía de Álex, Julen y como no, de Álvaro.

Julen y Álex animaban a Álvaro: "Vamos, tío, lánzate, no desaproveches esta oportunidad". Álvaro, que no podía creer lo que estaba sucediendo, se acordaba entonces de Lucía: "No puedo Maite, esto a Lucía no le sentaría bien". Sus compañeros no se rendían y entre aplausos y vítores le seguían animando: "Parece mentira lo que consigue un jacuzzi, se te ha puesto tierna, estás mojado".