Mayka y Julen Muñoz no han demostrado mucha conexión desde que concursan en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality que puedes seguir las 24 horas en mitele PLUS , pero la última semana y con la llegada de Pilar Llori, la tensión ha ido en aumento .

“Y lo segundo, y lo único que pido, que yo creo que en los 45 días que llevo en este reality no creo que haya insultado o faltado el respeto … en el momento que me llaman patetico o me llaman inútil, manipulador…”, continuaba el concursante antes de que Mayka le interrumpiese.

“Él es el primero que chilla y que falta el respeto… Yo te he llamado falso y manipulador porque es lo que eres, es lo que considero. La semana que quería apoyo con Miriam bien que me hacía la pelota, y esta semana como ya tiene a alguien que le baila el juego, Mayka a la mierda… ¡pues no me parece bien!”, le recriminaba ella en directo en el plató de ‘Los vecinos de la casa de al lado’.