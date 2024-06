Omar llega a ‘Los vecinos de la casa de al lado’ con las intenciones muy claras: “Estoy abierto a lo que sea”

‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality que puedes seguir las 24 horas en exclusiva en mitele PLUS , presentaba a su nuevo concursante: Omar Sánchez . ‘El negro’ se incorpora al vecindario para suplir la baja de Pilar Llori que, tras la gala, pasa a convivir con Álvaro y Álex en el trastero.

“Estas últimas semanas han sido bastante duras , la verdad. Ha sido muy mediático todo, pero bueno, al final, son cosas que pasan… me han dado esta oportunidad de venir y voy a aprovecharlo al máximo y disfrutar”.

“Hace un mes y medio más o menos que lo dejé con mi pareja, que también la conocí en un reality, y ahora estoy abierto a lo que sea, voy a disfrutar de esto , a conocer a mis compañeros y si es posible a ganar, vengo a por todas”, aseguraba tajante Omar desvelando que todavía no conoce a sus compañeros

“Marina sí, me ha deseado suerte, tengo contacto con ella… Anabel, no, hace mucho que no hablo con ella”, comentaba el nuevo concursante cuando le preguntaban por la relación que mantiene con sus exparejas.