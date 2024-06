Julen de la Guerra estaba comentando a Julen Muñoz y Mayka Rivera que no se vería haciendo un trío con otro chico . Por su parte, Mayka reconocía que nunca lo había hecho y tampoco imaginaba cómo podía darse esa situación. "A mí un chico me dice eso y le mando a tomar por...", explicaba ella.

Sin embargo, Julen Muñoz parecía tener bastante experiencia. A Julen le respondía que él lo había hecho con un chico y que "da igual". El concursante le explicaba a su compañero que no era como él se estaba imaginando. "¡Pero qué te piensas que es eso!", clamaba tras las imaginaciones de Julen. Mayka insistió en que ella podía tener "la fantasía" pero cree que no se atrevería. "No me ha surgido en 32 años, no creo que me surja ahora", reflexionó.